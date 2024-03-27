Израиль нанес удар по Ливану: есть погибшие

Война Израиля против ХАМАС

Боевики радикального палестинского исламского движения ХАМАС 7 октября 2023 атаковали Израиль с территории Сектора Газа. После этого Армия обороны Израиля начала наземную военную операцию в секторе Газа.

Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху определил основную цель операции – полное уничтожение оперативных и правительственных возможностей ХАМАС и освобождение заложников. Кроме того, он заявил о готовности ЦАХАЛ приступить к наземному вторжению в Рафах.

В феврале Армия Израиля нанесла серию ударов по наблюдательным пунктам боевиков на юге Ливана . Они отметили, что действие направлено "в ответ на два запуска упавших на открытой местности ракет из Ливана".

Кроме того, на севере Газа более 1,1 миллиона человек переживают условия, похожие на голод . По данным ООН, такое развитие событий неизбежно и может начаться до мая и распространиться на анклав до июля.

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