Ізраїль завдав удару по Лівану: є загиблі

У середу, 27 березня, Ізраїль завдав авіаудару по Набатії на півдні Лівану. Внаслідок цього загинуло щонайменше семеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Згідно з даними джерел, удар був націлений на центр екстреної допомоги та надання допомоги Ісламській групі в селі Хеббаріє на півдні Лівану.

Також у вівторок, 26 березня, поблизу двох міст на північному сході Лівану ізраїльські авіаудари вбили трьох бойовиків Хезболли. Згодом Ізраїль підтвердив оприлюднену інформацію.

"Лівнська організація Хезболла та ізраїльська армія ХАМАС ведуть перестрілку з жовтня в рамках найгіршого транскордонного насильства", - повідомляє Reuters .

Востаннє Хезболла воювала з Ізраїлем у 2006 році, що закінчилося ухваленням резолюції Ради Безпеки ООН, перемогою обох сторін та домовленістю не завдавати нових ударів.