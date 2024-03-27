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Ізраїль завдав удару по Лівану: є загиблі

Бейрут, Середа 27 березня 2024 03:23
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Ізраїль завдав удару по Лівану: є загиблі Фото: Ізраїль завдав удару по Лівану, внаслідок чого є загиблі (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

У середу, 27 березня, Ізраїль завдав авіаудару по Набатії на півдні Лівану. Внаслідок цього загинуло щонайменше семеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з даними джерел, удар був націлений на центр екстреної допомоги та надання допомоги Ісламській групі в селі Хеббаріє на півдні Лівану.

Також у вівторок, 26 березня, поблизу двох міст на північному сході Лівану ізраїльські авіаудари вбили трьох бойовиків Хезболли. Згодом Ізраїль підтвердив оприлюднену інформацію.

"Лівнська організація Хезболла та ізраїльська армія ХАМАС ведуть перестрілку з жовтня в рамках найгіршого транскордонного насильства", - повідомляє Reuters.

Востаннє Хезболла воювала з Ізраїлем у 2006 році, що закінчилося ухваленням резолюції Ради Безпеки ООН, перемогою обох сторін та домовленістю не завдавати нових ударів.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС

Бойовики радикального палестинського ісламського руху ХАМАС 7 жовтня 2023 року атакували Ізраїль із території Сектору Газа. Після цього Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну військову операцію у Секторі Газа.

Також прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху визначив основну мету операції повне знищення оперативних та урядових можливостей ХАМАС та звільнення заручників. Крім того, він заявив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення у Рафах.

У лютому Армія Ізраїлю завдала серії ударів по спостережним пунктам бойовиків на півдні Лівану. Вони зазначили, що дія спрямована "у відповідь на два запуски ракет з Лівану, які впали на відкритій місцевості".

Крім того, на півночі Гази понад 1,1 мільйона людей переживають умови, які схожі на голод. За даними ООН, такий розвиток подій є неминучим і може розпочатися до травня та поширитися на анклав до липня.

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ХАМАС Ізраїль Палестина Сектор Газа Ливан
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