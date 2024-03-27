Ізраїль завдав удару по Лівану: є загиблі
У середу, 27 березня, Ізраїль завдав авіаудару по Набатії на півдні Лівану. Внаслідок цього загинуло щонайменше семеро людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Згідно з даними джерел, удар був націлений на центр екстреної допомоги та надання допомоги Ісламській групі в селі Хеббаріє на півдні Лівану.
Також у вівторок, 26 березня, поблизу двох міст на північному сході Лівану ізраїльські авіаудари вбили трьох бойовиків Хезболли. Згодом Ізраїль підтвердив оприлюднену інформацію.
"Лівнська організація Хезболла та ізраїльська армія ХАМАС ведуть перестрілку з жовтня в рамках найгіршого транскордонного насильства", - повідомляє Reuters.
Востаннє Хезболла воювала з Ізраїлем у 2006 році, що закінчилося ухваленням резолюції Ради Безпеки ООН, перемогою обох сторін та домовленістю не завдавати нових ударів.
Війна Ізраїлю проти ХАМАС
Бойовики радикального палестинського ісламського руху ХАМАС 7 жовтня 2023 року атакували Ізраїль із території Сектору Газа. Після цього Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну військову операцію у Секторі Газа.
Також прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху визначив основну мету операції повне знищення оперативних та урядових можливостей ХАМАС та звільнення заручників. Крім того, він заявив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення у Рафах.
У лютому Армія Ізраїлю завдала серії ударів по спостережним пунктам бойовиків на півдні Лівану. Вони зазначили, що дія спрямована "у відповідь на два запуски ракет з Лівану, які впали на відкритій місцевості".
Крім того, на півночі Гази понад 1,1 мільйона людей переживають умови, які схожі на голод. За даними ООН, такий розвиток подій є неминучим і може розпочатися до травня та поширитися на анклав до липня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.