Израиль нанес удар по Ливану: есть погибшие

В среду, 27 марта, Израиль нанес авиаудару по Набатии на юге Ливана. В результате погибли по меньшей мере семь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В последний раз Хезболла воевала с Израилем в 2006 году, что закончилось принятием резолюции Совета Безопасности ООН, победой обеих сторон и договоренностью не наносить новые удары.

"Лиунская организация Хезболла и израильская армия ХАМАС ведут перестрелку с октября в рамках наихудшего трансграничного насилия", - сообщает Reuters .

Также во вторник, 26 марта, вблизи двух городов на северо-востоке Ливана израильские авиаудары убили троих боевиков Хезболлы. Впоследствии Израиль подтвердил обнародованную информацию.

Согласно данным источников, удар был нацелен на центр экстренной помощи и оказание помощи Исламской группе в деревне Хеббарие на юге Ливана.

Война Израиля против ХАМАС

Боевики радикального палестинского исламского движения ХАМАС 7 октября 2023 атаковали Израиль с территории Сектора Газа. После этого Армия обороны Израиля начала наземную военную операцию в секторе Газа.

Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху определил основную цель операции – полное уничтожение оперативных и правительственных возможностей ХАМАС и освобождение заложников. Кроме того, он заявил о готовности ЦАХАЛ приступить к наземному вторжению в Рафах.

В феврале Армия Израиля нанесла серию ударов по наблюдательным пунктам боевиков на юге Ливана . Они отметили, что действие направлено "в ответ на два запуска упавших на открытой местности ракет из Ливана".

Кроме того, на севере Газа более 1,1 миллиона человек переживают условия, похожие на голод . По данным ООН, такое развитие событий неизбежно и может начаться до мая и распространиться на анклав до июля.

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