Ізраїль завдав ударів по заводу з виробництва хімічної зброї в Сирії, - Reuters

Сирійські державні ЗМІ повідомили, що внаслідок численних ізраїльських ударів по сільській місцевості Хама в Сирії в неділю загинули щонайменше чотири мирні жителі/ Джерела кажуть, що удари були направлені на великий військовий дослідницький центр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Два регіональні джерела у розвідці повідомили, що кількох ударів зазнав великий військовий дослідницький центр з виробництва хімічної зброї, розташований неподалік Місіафа. Передбачається, що там розміщено групу іранських військових експертів, які займаються виробництвом зброї.

Місцевий чиновник охорони здоров'я, якого цитує державне інформаційне агентство Сирії, повідомив, що 13 людей також отримали поранення.

Нагадаємо, один з таких ударів по іранському посольству у Сирії 1 квітня, внаслідок якого загинули вищий командир елітного Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) і старший командувач, призвів до масованої атаки Ірану на територію Ізраїлю з використанням ударних дронів і крилатих ракет.

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