Израиль нанес удары по заводу по производству химического оружия в Сирии, - Reuters

Сирийские государственные СМИ сообщили, что в результате многочисленных израильских ударов по сельской местности Хама в Сирии в воскресенье погибли по меньшей мере четыре мирных жителя. Источники говорят, что удары были направлены на большой военный исследовательский центр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Два региональных источника в разведке сообщили, что несколько ударов біли нанесены по большому военному исследовательскому центру по производству химического оружия, расположенному неподалеку от Миссиафа. Предполагается, что там размещена группа иранских военных экспертов, занимающихся производством оружия.

Местный чиновник здравоохранения, которого цитирует государственное информационное агентство Сирии, сообщил, что 13 человек также получили ранения.

Напомним, один из таких ударов по иранскому посольству в Сирии 1 апреля, в результате которого погибли высший командир элитного Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и старший командующий, привел к массированной атаке Ирана на территорию Израиля с использованием ударных дронов и крылатых ракет.

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