Ізраїль завдав ударів по об'єктах, пов'язаних із виробництвом ракет в Ірані, - ЗМІ

Усі три головні телеканали Ізраїлю повідомили про другу хвилю ізраїльських ударів по Ірану. Канал 12 цитує повідомлення недержавних ЗМІ в Ірані, в яких йдеться, що цілі ізраїльських ударів знаходяться у східному Тегерані та в командному пункті Корпусу вартових ісламської революції.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що на сході Тегерана пролунало ще чотири вибухи і що у столиці "все ще активні системи протиповітряної оборони".