Ізраїль завдав ударів по об'єктах, пов'язаних із виробництвом ракет в Ірані, - ЗМІ

За даними ізраїльського 12 каналу, перша хвиля ізраїльських авіаударів по території Ірану була спрямована на об'єкти ракетного виробництва та протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Усі три головні телеканали Ізраїлю повідомили про другу хвилю ізраїльських ударів по Ірану. Канал 12 цитує повідомлення недержавних ЗМІ в Ірані, в яких йдеться, що цілі ізраїльських ударів знаходяться у східному Тегерані та в командному пункті Корпусу вартових ісламської революції.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що на сході Тегерана пролунало ще чотири вибухи і що у столиці "все ще активні системи протиповітряної оборони".
Нагадаємо, у суботу, 26 жовтня, Ізраїль завдав удару по цілям в Ірані у відповідь на масовану атаку балістичними ракетами проти Ізраїлю на початку жовтня. Повідомлялося про серії вибухів у Тегерані та інших містах. ЦАХАЛ офіційно підтвердив інформацію про атаку, заявивши, що завдаються "точні удари" по іранських військових цілях.
Іран та Ірак закрили свій повітряний простір.
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