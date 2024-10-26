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Израиль нанес удары по объектам, связанным с производством ракет в Иране, - СМИ

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

По данным, израильского 12 канала, первая волна израильских авиаударов по территории Ирана была направлена на объекты ракетного производства и противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Все три главных телеканала Израиля сообщили о второй волне израильских ударов по Ирану. Канал 12 цитирует сообщения негосударственных СМИ в Иране, в которых говорится, что цели израильских ударов находятся в восточном Тегеране и в командном пункте Корпуса стражей исламской революции.

Местные СМИ сообщают, что на востоке Тегерана прозвучало еще четыре взрыва и что в столице "все еще активны системы противовоздушной обороны".

Напомним, в субботу, 26 октября, Израиль нанес удар по целям в Иране в ответ на массированную атаку баллистическими ракетами против Израиля в начале октября. Сообщалось о сериях взрывов в Тегеране и других городах. ЦАХАЛ официально подтвердил информацию об атаке, заявив, что наносятся "точные удары" по иранским военным целям.

Иран и Ирак закрыли свое воздушное пространство.

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