Израиль нанес удары по объектам, связанным с производством ракет в Иране, - СМИ

По данным, израильского 12 канала, первая волна израильских авиаударов по территории Ирана была направлена на объекты ракетного производства и противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Все три главных телеканала Израиля сообщили о второй волне израильских ударов по Ирану. Канал 12 цитирует сообщения негосударственных СМИ в Иране, в которых говорится, что цели израильских ударов находятся в восточном Тегеране и в командном пункте Корпуса стражей исламской революции.
Местные СМИ сообщают, что на востоке Тегерана прозвучало еще четыре взрыва и что в столице "все еще активны системы противовоздушной обороны".
Напомним, в субботу, 26 октября, Израиль нанес удар по целям в Иране в ответ на массированную атаку баллистическими ракетами против Израиля в начале октября. Сообщалось о сериях взрывов в Тегеране и других городах. ЦАХАЛ официально подтвердил информацию об атаке, заявив, что наносятся "точные удары" по иранским военным целям.
Иран и Ирак закрыли свое воздушное пространство.
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