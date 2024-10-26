Израиль нанес удары по объектам, связанным с производством ракет в Иране, - СМИ

Все три главных телеканала Израиля сообщили о второй волне израильских ударов по Ирану. Канал 12 цитирует сообщения негосударственных СМИ в Иране, в которых говорится, что цели израильских ударов находятся в восточном Тегеране и в командном пункте Корпуса стражей исламской революции.

Местные СМИ сообщают, что на востоке Тегерана прозвучало еще четыре взрыва и что в столице "все еще активны системы противовоздушной обороны".