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Ізраїль завдав ударів по об'єктах "Хезболли" в Бейруті: у ЦАХАЛ назвали цілі атак

Ілюстративне фото: ізраїльська армія завдала ударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані (idf.il)
Автор: Володимир Костирін

Ізраїльські військові сьогодні, 23 листопада, завдали нову серію ударів по об’єктах угруповання "Хезболла" у Лівані. Вони були розташовані в районі Дахіє, що вважається ключовим осередком бойовиків у Бейруті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

В ізраїльському військовому відомстві зазначили, що дані удари було завдано "на основі даних розвідки".

В ЦАХАЛ пояснили, що серед цілей були кілька командних центрів організації "Хезболла", а також додаткова інфраструктура бойовиків цього угруповання.

""Хезболла" навмисно розмістила свою інфраструктуру в цих цивільних районах, використовуючи цивільне населення Лівану як живий щит", - наголошує ізраїльська сторона.

Також у ЦАХАЛ поінформували, що протягом минулого тижня ізраїльські військові завдали ударів по десятках командних центрів "Хезболли", складів зброї та об'єктів терористичної інфраструктури в районі Дахіє у столиці Лівану.

Ізраїльська армія додає, що перед ударами було вжито "багато заходів" для зменшення шкоди цивільному населенню, зокрема:

  • шляхом збору попередньої розвідувальної інформації,
  • використання повітряного спостереження, 
  • видачі завчасних попереджень цивільному населенню в цьому районі.

"Ці удари були спрямовані по інфраструктурі терористів "Хезболли" і є частиною постійних зусиль ЦАХАЛу, спрямованих на зниження спроможності "Хезболли" здійснювати терористичні атаки проти Ізраїлю, та демонтувати об'єкти з виробництва та зберігання зброї, які "Хезболла" створила протягом багатьох років у районі Дахіє", - пояснили в ЦАХАЛ мету даних обстрілів.

Бойові дії між Ізраїлем та "Хезболлою"

Нагадаємо, після масштабного вторгення терористів з палестинського угруповання ХАМАС з Сектору Газа в Ізраїль з південного напрямку восени минулого року, бойовики ліванського ісламського угруповання "Хезболла" активізували обстріли ізраїльської території (на півночі).

На тлі зростання масштабу протистояння, Армія оборони Ізраїлю розпочала військову операцію в південних районах Лівану, що направлена проти "Хезболли", та має на меті відсунути бойовиків від північних кордонів країни.

Кілька днів тому "Хезболла" атакувала ракетами місто Тель-Авів з території Лівану. В результаті падіння уламків постраждали цивільні люди.

Між тим раніше в листопаді у ЦАХАЛ зазначили, що наступ ізраїльської армії серйозно скоротив наступальний потенціал "Хезболли", а також було ліквідовано керівництво угруповання.

Додамо, у ніч проти 22 листопада Армія Ізраїлю вдарила по центрах "Хезболли" з виробництва зброї у Бейруті.

 

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ІзраїльЛіванБейрутХезболла