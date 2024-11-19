"Хезболла" вдарила ракетами по Тель-Авіву: є постраждалі

Удар припав по передмістях ізраїльського міста - Бней-Браку та Рамат-Гану. Внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Ці події посилюють напруженість у регіоні, тоді як Ізраїль продовжує протистояти загрозам із боку "Хезболли" та інших угруповань.

Напередодні, 17 листопада, два освітлювальні снаряди впали на територію резиденції прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в Кесарії.

Цахал підтвердив, що ракета була випущена з території Лівану.

Система ППО Ізраїлю перехопила ракету, проте її уламки впали між передмістями, викликавши пожежу, пошкодження будівель та транспортних засобів.

Серед постраждалих 54-річна жінка, її стан оцінюється як тяжкий. Одна людина перебуває у стані середньої тяжкості, троє дістали легкі поранення.

Війна в Ізраїлі

У вересні Ізраїль розпочав масштабну військову операцію на території Лівану, яка стала відповіддю на багатомісячні обстріли з боку угруповання "Хезболла". Ці обстріли здійснювалися на підтримку ХАМАС та палестинського населення у Секторі Газа.

Операція, проведена ЦАХАЛ, спричинила серйозні втрати серед керівництва "Хезболли" та значно зменшила її військовий потенціал, включаючи арсенал зброї. За даними Міністерства охорони здоров'я Лівану, внаслідок бойових дій загинули сотні мирних жителів, а понад мільйон людей змушені були залишити свої будинки.

Незважаючи на переговори про припинення вогню, інтенсивність ізраїльських атак минулого тижня значно зросла. Збільшилися масштаби як бомбардувань, і наземних операцій.

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