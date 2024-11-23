Израиль нанес удар по объектам "Хезболлы" в Бейруте: в ЦАХАЛ назвали цели атак

В израильском военном ведомстве отметили, что эти удары были нанесены "на основе данных разведки".

В ЦАХАЛ пояснили, что среди целей были несколько командных центров организации "Хезболла", а также дополнительная инфраструктура боевиков этой группировки.

""Хезболла" намеренно разместила свою инфраструктуру в этих гражданских районах, используя гражданское население Ливана как живой щит", - подчеркивает израильская сторона.

Также в ЦАХАЛ проинформировали, что на прошлой неделе израильские военные нанесли удары по десяткам командных центров "Хезболлы", складам оружия и объектам террористической инфраструктуры в районе Дахие в столице Ливана.

Израильская армия добавляет, что перед ударами было принято "много мер" для уменьшения ущерба гражданскому населению, в частности:

путем сбора предварительной разведывательной информации,

использования воздушного наблюдения,

выдачи предварительных предупреждений гражданскому населению в этом районе.

"Эти удары были направлены по инфраструктуре террористов "Хезболлы" и являются частью постоянных усилий ЦАХАЛа, направленных на снижение способности "Хезболлы" совершать террористические атаки против Израиля, и демонтировать объекты по производству и хранению оружия, которые "Хезболла" создала в течение многих лет в районе Дахия", - объяснили в ЦАХАЛ цель данных обстрелов.

Боевые действия между Израилем и "Хезболлой"

Напомним, после масштабного вторжения осенью прошлого года террористов из палестинской группировки ХАМАС из Сектора Газа в Израиль с южного направления, боевики ливанской исламской группировки "Хезболла" активизировали обстрелы израильской территории (на севере).

На фоне роста масштаба противостояния, Армия обороны Израиля начала военную операцию в южных районах Ливана, которая направлена против "Хезболлы", и чтобы отодвинуть боевиков от северных границ страны.

Несколько дней назад "Хезболла" атаковала ракетами город Тель-Авив с территории Ливана. В результате падения обломков пострадали гражданские люди.

Между тем, ранее в ноябре в ЦАХАЛ отметили, что наступление израильской армии серьезно сократило наступательный потенциал "Хезболлы , а также было ликвидировано руководство группировки.

Добавим, в ночь на 22 ноября Армия Израиля ударила по центрам "Хезболлы" по производству оружия в Бейруте.