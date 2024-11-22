Армія Лівану вдарила по центрах "Хезболли" з виробництва зброї у Бейруті

Військово-повітряні сили Лівану провели третю серію ударів по командних центрах угруповання "Хезболла" у південному районі Дахія, - ключовому оплоті "Хезболли" в Бейруті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Зазначається, що бойовики навмисно розмістили свою інфраструктуру в цих цивільних районах, використовуючи цивільне населення Лівану в якості живого щита.

Перед ударами було вжито численних заходів для зменшення шкоди цивільному населенню, зокрема шляхом попереднього збору розвідувальних даних, використання повітряного спостереження і завчасного попередження цивільного населення в цьому районі.

"Сьогоднішні удари були спрямовані на об'єкти терористичної інфраструктури "Хезболли" і є частиною зусиль ЦАХАЛу з ліквідації потужностей угруповання з виробництва та зберігання зброї. ЦАХАЛ і надалі буде продовжувати діяти, щоб послабити здатність "Хезболли" реалізовувати атаки на Ізраїль", - йдеться у повідомленні.