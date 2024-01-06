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Ізраїль завдав серію ударів по Лівану у відповідь на пуск 40 ракет

Фото: Ізраїль завдав серію ударів по Лівану (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Ізраїль завдав низки ударів по південному Лівану після того, як рано вранці по північній частині Ізраїлю було випущено близько 40 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що її винищувачі атакували низку об'єктів Хезболли в районах Айта аш-Шааб, Ярон і Рамія.

Військові зауважили, що серед цілей були пусковий майданчик і військові будівлі.

 

 

Водночас на аерофотознімках, розміщених на сайті Twitter, видно, що удари були нанесені по низці споруд.

Нагадаємо, наприкінці минулого року міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц попередив "Хезболлу", що ЦАХАЛ вживе заходів, щоб посунути бойовиків від кордону з Ліваном, якщо атаки не припиняться.

Ми також писали, що у середу, 20 грудня, винищувачі армії оборони Ізраїлю атакували оперативний командний центр "Хезболли" у Лівані.

Раніше сили і засоби ізраїльської ППО перехопили один із літаків, що проникли на територію країни з Лівану. Інші два зазнали катастрофи.

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