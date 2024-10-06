UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ізраїль завдав серії ударів по півдню Бейрута

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

За даними ліванських державних ЗМІ, у ніч із суботи на неділю по півдню Бейрута було завдано не менше п'яти ударів. Перед цим ЦАХАЛ попередив мешканців низки районів міста про небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Незадовго до того, як вибухи потрясли південний Бейрут, представник ізраїльських військових виступив із "додатковим попередженням для мешканців південних передмість Харет-Хрейк та Шуейфат-ель-Амрусіє". Їх попередили, що вони знаходяться поруч із об'єктами, пов'язаними з Хезболлою, проти яких діятиме Ізраїль.

Знімальна група CNN, що знаходилася на місці, зафіксувала серію вибухів на півдні Бейрута, в результаті яких утворилися густі клуби диму.

За словами журналістів, принаймні два вибухи спровокували те, що, вочевидь, було вторинними вибухами. Один із вибухів пролунав на дорозі до аеропорту.

За даними Армії оборони Ізраїлю, рано-вранці в неділю за місцевим часом з Лівану по території Ізраїлю було випущено близько 30 ракет. У заяві ЦАХАЛ йдеться про те, що деякі з них були перехоплені, інші впали самі.

Нагадаємо, в ніч на 1 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію на території Лівану. У ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські сухопутні сили діють за підтримки авіації та артилерії, які завдають ударів по військових об'єктах у Лівані.

Докладніше про сухопутну операцію Ізраїлю на території Лівану – у матеріалі РБК-Україна.

У суботу ЗМІ повідомили, що наступник ліквідованого глави "Хезболли" Хасана Насралли - Хашим Софі ад-Дін - міг загинути внаслідок атаки Ізраїлю на Бейрут 4 жовтня. Підтвердженої інформації наразі немає.

Також у суботу в Лівані було вбито лідера військового крила ХАМАС Саїда Аталлаха Алі.

Іран запропонував підтримати зусилля для досягнення припинення вогню в Лівані, але за умови, що Ізраїль припинить військову кампанію в Секторі Газа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльЛіванБейрутХезболла