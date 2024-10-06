ua en ru
Нд, 06 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Іран заявив, що підтримає припинення вогню в Лівані, але за однієї умови

Неділя 06 жовтня 2024 02:31
UA EN RU
Іран заявив, що підтримає припинення вогню в Лівані, але за однієї умови Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Іран запропонував підтримати зусилля для досягнення припинення вогню в Лівані, але за умови, що Ізраїль припинить військову кампанію в Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зробив цю заяву в п'ятницю в Бейруті, під час першого візиту високопоставленого іранського чиновника до ліванської столиці після того, як минулого тижня внаслідок ізраїльського авіаудару було вбито голову Хезболли Хасана Насраллу.

Арагчі підкреслив "важливість використання всіх дипломатичних можливостей для підтримки Лівану та регіону у боротьбі з сіоністським окупаційним режимом".

Поки іранський міністр зустрічався з представниками Лівану та Хезболли у Бейруті, Ізраїль продовжував завдавати авіаударів по вищих командирах угруповання, зазначає видання.

Нагадаємо, у ніч на 1 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію на території Лівану. У ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські сухопутні сили діють за підтримки авіації та артилерії, які завдають ударів по військових об'єктах у Лівані.

Більш детально про сухопутну операцію Ізраїлю на території Лівану - у матеріалі РБК-Україна.

У суботу ЗМІ повідомили, що наступник ліквідованого глави "Хезболли" Хасана Насралли - Хашим Софі ад-Дін - міг загинути внаслідок атаки Ізраїлю на Бейрут (Ліван) 4 жовтня. Підтердженої інформації поки немає.

Також у суботу в Лівані був убитий лідер військового крила ХАМАС Саїд Аталлаха Алі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ліван Ізраїль Іран
NEWS
Росія запустила "Шахеди" в напрямку України: де оголошено тривогу
Росія запустила "Шахеди" в напрямку України: де оголошено тривогу
DAILY
"Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію
Юлія Акимова, Віталій Носач "Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію