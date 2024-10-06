Ізраїль завдав серії ударів по півдню Бейрута

За даними ліванських державних ЗМІ, у ніч із суботи на неділю по півдню Бейрута було завдано не менше п'яти ударів. Перед цим ЦАХАЛ попередив мешканців низки районів міста про небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Незадовго до того, як вибухи потрясли південний Бейрут, представник ізраїльських військових виступив із "додатковим попередженням для мешканців південних передмість Харет-Хрейк та Шуейфат-ель-Амрусіє". Їх попередили, що вони знаходяться поруч із об'єктами, пов'язаними з Хезболлою, проти яких діятиме Ізраїль.

Знімальна група CNN, що знаходилася на місці, зафіксувала серію вибухів на півдні Бейрута, в результаті яких утворилися густі клуби диму.

За словами журналістів, принаймні два вибухи спровокували те, що, вочевидь, було вторинними вибухами. Один із вибухів пролунав на дорозі до аеропорту.

За даними Армії оборони Ізраїлю, рано-вранці в неділю за місцевим часом з Лівану по території Ізраїлю було випущено близько 30 ракет. У заяві ЦАХАЛ йдеться про те, що деякі з них були перехоплені, інші впали самі.