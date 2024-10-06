Израиль нанес серию ударов по югу Бейрута

По данным ливанских государственных СМИ, в ночь с субботы на воскресенье по югу Бейрута было нанесено не менее пяти ударов. Перед этим ЦАХАЛ предупредил жителей ряда районов города об опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Незадолго до того, как взрывы сотрясли южный Бейрут, представитель израильских военных выступил с "дополнительным предупреждением для жителей южных пригородов Харет-Хрейк и Шуэйфат-эль-Амрусие". Их предупредили, что они находятся рядом с объектами, связанными с Хезболлой, против которых будет действовать Израиль.

Находившаяся на месте съемочная группа CNN зафиксировала серию взрывов на юге Бейрута, в результате которых образовались густые клубы дыма.

По словам журналистов, по крайней мере два взрыва спровоцировали то, что, по всей видимости, было вторичными взрывами. Один из взрывов прогремел на дороге в аэропорт.

По данным Армии обороны Израиля, рано утром в воскресенье по местному времени из Ливана по территории Израиля было выпущено около 30 ракет. В заявлении ЦАХАЛ говорится, что некоторые из них были перехвачены, другие упали сами.