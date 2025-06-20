Ізраїль завдав нової серії ударів по Ірану: що відомо

Армія оборони Ізраїлю продовжує повітряну операцію в Ірані. Завдано ударів по пускових ракетних установках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби ЦАХАЛу.

"За останні години близько 15 винищувачів ВПС Ізраїлю завдали серію ударів по пускових ракетних установках на заході Ірану", - повідомили ізраїльські військові. Уточнюється, що під час нової серії ударів по пускових установках із балістичними ракетами використовували понад 30 боєприпасів. Інших подробиць Армія оборони Ізраїлю поки що не надала. Незадовго до цього в ЦАХАЛі повідомили, що ВПС Ізраїлю перехопили за останню добу, 20 червня, понад 15 ударних дронів, що було запущено з Ірану.