Израиль нанес новую серию ударов по Ирану: что известно

Армия обороны Израиля продолжает воздушную операцию в Иране. Нанесены удары по пусковым ракетным установкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы ЦАХАЛа.

"За последние часы около 15 истребителей ВВС Израиля нанесли серию ударов по пусковым ракетным установкам на западе Ирана", - сообщили израильские военные. Уточняется, что в ходе новой серии ударов по пусковым установкам с баллистическими ракетами использовались более 30 боеприпасов. Другие подробности Армия обороны Израиля пока что не предоставила. Незадолго до этого в ЦАХАЛе сообщили, что ВВС Израиля перехватили за последние сутки, 20 июня, более 15 ударных дронов, запущенных из Ирана.