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Израиль нанес новую серию ударов по Ирану: что известно

Пятница 20 июня 2025 23:53
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Израиль нанес новую серию ударов по Ирану: что известно Фото: ЦАХАЛ атаковал пусковые установки Ирана (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Армия обороны Израиля продолжает воздушную операцию в Иране. Нанесены удары по пусковым ракетным установкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы ЦАХАЛа.

"За последние часы около 15 истребителей ВВС Израиля нанесли серию ударов по пусковым ракетным установкам на западе Ирана", - сообщили израильские военные.

Уточняется, что в ходе новой серии ударов по пусковым установкам с баллистическими ракетами использовались более 30 боеприпасов. Другие подробности Армия обороны Израиля пока что не предоставила.

Незадолго до этого в ЦАХАЛе сообщили, что ВВС Израиля перехватили за последние сутки, 20 июня, более 15 ударных дронов, запущенных из Ирана.

Операция Израиля в Иране

Израиль начал операцию "Львиный народ" против Ирана 13 июня, нанеся удары по военным и ядерным объектам. ЦАХАЛ уничтожил высокопоставленных военных и специалистов, которые имели отношение к иранской ядерной программе.

20 июня стало известно, что Израиль пытался ликвидировать иранского ученого-ядерщика с помощью беспилотного летательного аппарата. Удар был нанесен в центре Тегерана.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что Еврейское Государство готовится усилить удары по Ирану, чтобы дестабилизировать режим.

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