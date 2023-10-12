Ізраїль завдав "хвилю" ударів по елітних підрозділах ХАМАСу (відео)
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по елітних підрозділах терористичної організації ХАМАС у ніч на четвер, 12 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїля.
"ЦАХАЛ завдав хвилі ударів по елітних силах "Нухба" терористичної організації ХАМАС, завдаючи ударів по оперативних командних центрах, що використовуються бойовиками", - йдеться у повідомленні
Елітні сили "Нухби" складаються з терористів, відібраних високопоставленими бойовиками ХАМАСу та призначених для проведення терористичних атак, таких як засідки, рейди, напади, проникнення через терористичні тунелі.
За даними ЦАХАЛу, "елітні сили Нухби були однією з провідних сил, які проникли до Ізраїлю".
Крім того, літаки ЦАХАЛу завдали удару по Мухаммаду Абу Шамлі, старшому військово-морському бойовику ХАМАС у бригаді Рафах. Резиденція Абу Шамлі використовувалася для зберігання військово-морської зброї, призначеної для атаки на Ізраїль.
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