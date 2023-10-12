Ізраїль завдав "хвилю" ударів по елітних підрозділах ХАМАСу (відео)

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по елітних підрозділах терористичної організації ХАМАС у ніч на четвер, 12 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Армії оборони Ізраїля.

"ЦАХАЛ завдав хвилі ударів по елітних силах "Нухба" терористичної організації ХАМАС, завдаючи ударів по оперативних командних центрах, що використовуються бойовиками", - йдеться у повідомленні

Елітні сили "Нухби" складаються з терористів, відібраних високопоставленими бойовиками ХАМАСу та призначених для проведення терористичних атак, таких як засідки, рейди, напади, проникнення через терористичні тунелі.

За даними ЦАХАЛу, "елітні сили Нухби були однією з провідних сил, які проникли до Ізраїлю".

Крім того, літаки ЦАХАЛу завдали удару по Мухаммаду Абу Шамлі, старшому військово-морському бойовику ХАМАС у бригаді Рафах. Резиденція Абу Шамлі використовувалася для зберігання військово-морської зброї, призначеної для атаки на Ізраїль.