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Израиль нанес "волну" ударов по элитным подразделениям ХАМАСа (видео)

Израиль, Четверг 12 октября 2023 09:59
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Израиль нанес "волну" ударов по элитным подразделениям ХАМАСа (видео) Фото: ЦАХАЛ ударил по элитным подразделениям ХАМАСа 12 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по элитным подразделениям террористической организации ХАМАС в ночь на четверг, 12 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля.

"ЦАХАЛ нанес волну ударов по элитным силам "Нухба" террористической организации ХАМАС, нанося удары по оперативным командным центрам, используемым боевиками", - говорится в сообщении

Элитные силы "Нухбы" состоят из террористов, отобранных высокопоставленными боевиками ХАМАСа и назначенных для проведения террористических атак, таких как засады, рейды, нападения, проникновение через террористические туннели.

По данным ЦАХАЛа, "элитные силы Нухбы были одной из ведущих сил, проникших в Израиль".

Кроме того, самолеты ЦАХАЛа нанесли удар по Мухаммаду Абу Шамли, старшему военно-морскому боевику ХАМАС в бригаде Рафах. Резиденция Абу Шамли использовалась для хранения военно-морского оружия, предназначенного для атаки на Израиль.

Ситуация в Израиле

По последним данным на севере сектора Газа был ликвидирован высокопоставленный лидер группировки "Палестинский исламский джихад" Муса Насир. Днем ранее стало известно о гибели еще одного украинца в Израиле. В частности, количество погибших украинцев в Израиле возросло до трех человек. Ранения получили по меньшей мере девять граждан Украины.

Напомним, 7 октября, боевики ХАМАС из Сектора Газа атаковали юг и центр Израиля. По территории Израиля были выпущены тысячи ракет и снарядов. На утро 9 октября ЦАХАЛ атаковал боевиков и их инфраструктуру в Секторе Газа. 10 октября высокопоставленный чиновник ХАМАС Абу Марзук заявил о готовности к переговорам с Израилем, поскольку "все цели были достигнуты".

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