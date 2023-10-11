Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла
Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до трьох осіб. Поранення отримали щонайменше дев'ять громадян України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка в Facebook.
Оперативний штаб МЗС в Ізраїлі підтвердив загибель ще одного українця. Таким чином кількість жертв серед громадян України зросла до трьох. Ще шість громадян вважають безвісти зниклими.
Поранення внаслідок бойових дій отримали 9 українців, їхній стан та місця госпіталізації уточнюють. Також під опікою посольства знаходиться хлопчик, якого врятували у Сдероті. Він відновлюється після операції.
Наразі близько 700 українців не можуть виїхати з Ізраїлю через скасовані авіарейси, а 170 громадян заявили про бажання евакуюватися з Сектора Газу. МЗС та інші відомства шукають шляхи для виїзду.
Бойові дії в Ізраїлі
Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС з Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїлю. Армія Ізраїлю завдала ударів у відповідь по Сектору Газа.
Наразі армія Ізраїлю повернула під контроль території, але є загроза, що на території країни все ще перебувають бойовики. Також Ізраїль атакували з Сирії та Лівану.
За останніми даними, в Ізраїлі загинуло понад 1200 людей. Також відомо про понад 900 загиблих у Секторі Гази.
МЗС Ізраїлю повідомив, що внаслідок бойових дій загинуло понад 50 іноземців, серед них українці, громадяни США, Непалу, Аргентини, Британії, Канади, Таїланду.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.