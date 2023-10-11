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Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла

Єрусалим, Середа 11 жовтня 2023 12:02
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Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла Фото: речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до трьох осіб. Поранення отримали щонайменше дев'ять громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка в Facebook.

Оперативний штаб МЗС в Ізраїлі підтвердив загибель ще одного українця. Таким чином кількість жертв серед громадян України зросла до трьох. Ще шість громадян вважають безвісти зниклими.

Поранення внаслідок бойових дій отримали 9 українців, їхній стан та місця госпіталізації уточнюють. Також під опікою посольства знаходиться хлопчик, якого врятували у Сдероті. Він відновлюється після операції.

Наразі близько 700 українців не можуть виїхати з Ізраїлю через скасовані авіарейси, а 170 громадян заявили про бажання евакуюватися з Сектора Газу. МЗС та інші відомства шукають шляхи для виїзду.

Бойові дії в Ізраїлі

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС з Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїлю. Армія Ізраїлю завдала ударів у відповідь по Сектору Газа.

Наразі армія Ізраїлю повернула під контроль території, але є загроза, що на території країни все ще перебувають бойовики. Також Ізраїль атакували з Сирії та Лівану.

За останніми даними, в Ізраїлі загинуло понад 1200 людей. Також відомо про понад 900 загиблих у Секторі Гази.

МЗС Ізраїлю повідомив, що внаслідок бойових дій загинуло понад 50 іноземців, серед них українці, громадяни США, Непалу, Аргентини, Британії, Канади, Таїланду.

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