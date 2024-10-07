Ізраїль завдав чергового авіаудару по Бейруту

"ЦАХАЛ зараз проводить цілеспрямований удар по району Дахія, ключовому оплоту терористів "Хезболли", - сказано у повідомленні військових.

При цьому вони додали, що більш детальні подробиці атаки повідомлять пізніше.

Водночас у мережі публікують фото та відео, на яких можна помітити, що удару було завдано по локації поблизу аеропорту імені Рафіка Харірі, який знаходиться в Бейруті.