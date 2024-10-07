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Ізраїль завдав чергового авіаудару по Бейруту

Фото: Ізраїль вдарив по Бейруту (x.com/orielishamiller)
Автор: Іван Носальський

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) сьогодні, 7 жовтня, знову атакувала столицю Лівану - Бейрут. По місту було завдано авіаудару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦАХАЛ у Telegram.

"ЦАХАЛ зараз проводить цілеспрямований удар по району Дахія, ключовому оплоту терористів "Хезболли", - сказано у повідомленні військових.

При цьому вони додали, що більш детальні подробиці атаки повідомлять пізніше.

Водночас у мережі публікують фото та відео, на яких можна помітити, що удару було завдано по локації поблизу аеропорту імені Рафіка Харірі, який знаходиться в Бейруті.

Що передувало

Нагадаємо, ізраїльська авіація вже кілька разів останнім часом завдавала авіаударів по столиці Лівану. Під час таких атак ЦАХАЛ знищував високопоставлених бойовиків "Хезболли".

Зокрема, Ізраїлю вдалося знищити лідера "Хезболли" Хасана Насраллу 27 вересня. Тоді авіація вдарила по центральному штабу угруповання, що знаходився під землею під житловим будинком у районі Дахія у Бейруті.

При цьому під час удару по Бейруту 20 вересня ізраїльські воїни ліквідували голову Оперативного підрозділу "Хезболли" та командира елітних сил "Радван" Ібрагіма Акіла.

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ІзраїльЛіванХезболлаАвіаудариРакетний удар