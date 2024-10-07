Израиль нанес очередной авиаудар по Бейруту

Что предшествовало

Напомним, израильская авиация уже несколько раз за последнее время наносила авиаудары по столице Ливана. Во время таких атак ЦАХАЛ уничтожал высокопоставленных боевиков "Хезболлы".

В частности, Израилю удалось уничтожить лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу 27 сентября. Тогда авиация ударила по центральному штабу группировки, который находился под землей под жилым домом в районе Дахия в Бейруте.

При этом во время удара по Бейруту 20 сентября израильские воины ликвидировали главу Оперативного подразделения "Хезболлы" и командира элитных сил "Радван" Ибрагима Акила.

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