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Израиль нанес очередной авиаудар по Бейруту

Фото: Израиль ударил по Бейруту (x.com/orielishamiller)
Автор: Иван Носальский

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сегодня, 7 октября, снова атаковала столицу Ливана - Бейрут. По городу был нанесен авиаудар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦАХАЛ в Telegram.

"ЦАХАЛ в настоящее время проводит целенаправленный удар по району Дахия, ключевому оплоту террористов "Хезболлы", - сказано в сообщении военных. 

 

При этом они добавили, что более детальные подробности атаки сообщат позже. 

В то же время в сети публикуют фото и видео, на которых можно заметить, что удар был нанесен по локации вблизи аэропорта  имени Рафика Харири, который находится в Бейруте. 

Что предшествовало

Напомним, израильская авиация уже несколько раз за последнее время наносила авиаудары по столице Ливана. Во время таких атак ЦАХАЛ уничтожал высокопоставленных боевиков "Хезболлы".

В частности, Израилю удалось уничтожить лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу 27 сентября. Тогда авиация ударила по центральному штабу группировки, который находился под землей под жилым домом в районе Дахия в Бейруте.

При этом во время удара по Бейруту 20 сентября израильские воины ликвидировали главу Оперативного подразделения "Хезболлы" и командира элитных сил "Радван" Ибрагима Акила.

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ИзраильЛиванХезболлаАвиаударыРакетный удар