Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані

У відомстві зазначили, що ізраїльський військовий літак 29 жовтня завдав ударів по об'єктах, які належать терористичній організації "Хезболла" в Лівані.

"Серед цілей, по яких було завдано ударів, була інфраструктура для управління, а також інша військова інфраструктура, що належить терористичній організації Хезболла", - йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

"Хезболла" ж заявила, що збила ізраїльський безпілотник над півднем Лівану за допомогою ракети "земля-повітря".

Напад ХАМАС на Ізраїль та напруженість із "Хезболлою"

7 жовтня бойовики ХАМАС із Сектору Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території країни було випущено тисячі ракет і снарядів. Відтоді почала зростати напруженість і з "Хезболлою". Йдеться про щоденні сутички між сторонами вздовж ізраїльсько-ліванського кордону.

Підтримувані Іраном бойовики кілька разів обстріляли ракетами ізраїльські аванпости і сили на кордоні. За даними ЗМІ, Сполучені Штати Америки розглядають можливість військової відповіді на випадок нападу "Хезболли" на Ізраїль.

23 жовтня армія оборони Ізраїлю масовано атакувала осередки "Хезболли" в Лівані та завдала ударів по "десяткам об'єктів" ХАМАС у Секторі Гази.