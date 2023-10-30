Израиль нанес авиаудары по объектам "Хезболлы" в Ливане

В ведомстве отметили, что израильский военный самолет 29 октября нанес удары по объектам, принадлежащим террористической организации "Хезболла" в Ливане.

"Среди целей, по которым были нанесены удары, была инфраструктура для управления, а также другая военная инфраструктура, принадлежащая террористической организации Хезболла", - говорится в сообщении ЦАХАЛа.

"Хезболла" же заявила, что сбила израильский беспилотник над югом Ливана с помощью ракеты "земля-воздух".

Нападение ХАМАС на Израиль и напряженность с "Хезболлой"

7 октября боевики ХАМАС из сектора Газа атаковали юг и центр Израиля. По территории страны были выпущены тысячи ракет и снарядов. С этого времени начала расти напряженность и с "Хезболлой". Речь идет о ежедневных столкновениях между сторонами вдоль израильско-ливанской границы.

Поддерживаемые Ираном боевики несколько раз обстреляли ракетами израильские аванпосты и силы на границе. По данным СМИ, Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность военного ответа на случай нападения "Хезболлы" на Израиль.

23 октября армия обороны Израиля массированно атаковала очаги "Хезболлы" в Ливане и нанесла удары по "десяткам объектов" ХАМАС в Секторе Газы.