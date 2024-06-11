Ізраїль завдав авіаудар по об'єктах "Хезболли" у Лівані: ЦАХАЛ показав відео атаки

Винищувачі Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) цієї ночі, 11 червня, завдали ударів по кількох об'єктах радикального угруповання "Хезболла" на території Лівану в районах Баальбека та Айтарун.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал ЦАХАЛ.

Ізраїльські військові зазначили, що був атакований військовий комплекс підрозділу "Хезболла" 4400, підрозділ матеріально-технічного підкріплення цієї організації.

"Підрозділ використовується для контрабанди зброї до та з Лівану. У комплексі були вражені дві ділянки, розташовані в районі Баальбека в глибині Лівану", - розповіли в ЦАХАЛ.

Також повідомляється про завдання ударів по об'єктах терористів в районі Айтарун на півдні Лівану. Серед них є військовий об'єкт та дві військові структури "Хезболли".

Такі авіаудари в Армії оборони Ізраїлю пояснили відповіддю на збитий безпілотник ЦАХАЛ, який "діяв у небі Лівану" вчора, 10 червня.

В публікації було оприлюднене відео удару ізраїльської авіації на півдні Лівану.

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Удари Ізраїлю по "Хезболлі"

Нагадаємо, "Хезболла" ("Партія Аххала" або "Партія Бога", взято з Корану) є воєнізованою ліванською шиїтською організацією та політичною партією, що виступає за створення в Лівані ісламської держави.

Ця організація була створена під час громадянської війни у Лівані в 1982 році групою радикальних шиїтських священнослужителів за фінансової підтримки Ірану. Її метою проголосили "військову відповідь на окупацію" Ізраїлем частини Лівану.

Зазначимо, що "Хезболла" визнана терористичною організацією урядами низки країн, а також Європейським союзом.

Ізраїль та Ліван не рідко обвинувачують одне одного в атаках по своїх країнах, при цьому з початком наземної операції ЦАХАЛ проти ХАМАС у Секторі Газа, бойовики "Хезболла" почали частіше обстрілювати територію Ізраїлю. Своєю чергою, в ЦАХАЛ заявляють про удари по об'єктах терористів у Лівані.

Так, наприклад, у квітні Армія оборони Ізраїлю вдарила по великому об'єкту "Хезболли" з виробництва зброї в Лівані. Крім того, 15 квітня ЦАХАЛ за допомогою військової авіації завдав удару по двох базах цієї терористичної організації в Лівані. А за кілька днів після цього ВВС Ізраїлю вдарили по інфраструктурі "Хезболли" на сході Лівану.

Додамо, наприкінці квітня стало відомо, що міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне відвідає Ліван, щоб озвучити пропозиції із запобігання подальшій ескалації та потенційній війні між Ізраїлем і "Хезболлою".