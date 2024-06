Ізраїль завдав авіаудар по об'єктах "Хезболли" у Лівані: ЦАХАЛ показав відео атаки

Ізраїльські військові зазначили, що був атакований військовий комплекс підрозділу "Хезболла" 4400, підрозділ матеріально-технічного підкріплення цієї організації.

"Підрозділ використовується для контрабанди зброї до та з Лівану. У комплексі були вражені дві ділянки, розташовані в районі Баальбека в глибині Лівану", - розповіли в ЦАХАЛ.

Також повідомляється про завдання ударів по об'єктах терористів в районі Айтарун на півдні Лівану. Серед них є військовий об'єкт та дві військові структури "Хезболли".

Такі авіаудари в Армії оборони Ізраїлю пояснили відповіддю на збитий безпілотник ЦАХАЛ, який "діяв у небі Лівану" вчора, 10 червня.

В публікації було оприлюднене відео удару ізраїльської авіації на півдні Лівану.