Израиль нанес авиаудар по объектам "Хезболлы" в Ливане: ЦАХАЛ показал видео атаки

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) этой ночью, 11 июня, нанесли удары по нескольким объектам радикальной группировки "Хезболла" на территории Ливана в районах Баальбека и Айтарун.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал ЦАХАЛ.

Израильские военные отметили, что был атакован военный комплекс подразделения "Хезболла" 4400, подразделение материально-технического подкрепления этой организации.

"Подраздел используется для контрабанды оружия до и из Ливана. В комплексе были поражены два участка, расположенные в районе Баальбека в глубине Ливана", - рассказали в ЦАХАЛ.

Также сообщается о нанесении ударов по объектам террористов в районе Айтарун на юге Ливана. Среди них есть военный объект и две военные структуры "Хезболлы".

Такие авиаудары в Армии обороны Израиля объяснили ответом за сбитый беспилотник ЦАХАЛ, который "действовал в небе Ливана" вчера, 10 июня.

В публикации было опубликовано видео удара израильской авиации на юге Ливана.

Вы не можете использовать HTML5 видео.

Удары Израиля по "Хезболлу"

Напомним, "Хезболла" ("Партия Аххала" или "Партия Бога" взята из Корана) является военизированной ливанской шиитской организацией и политической партией, выступающей за создание в Ливане исламского государства.

Эта организация была создана во время гражданской войны в Ливане в 1982 году группой шиитских радикальных священнослужителей при финансовой поддержке Ирана. Ее целью был провозглашен "военный ответ на оккупацию" Израилем части Ливана.

Отметим, что Хезболла признана террористической организацией правительствами ряда стран, а также Европейским союзом.

Израиль и Ливан не редко обвиняют друг друга в атаках по своим странам, при этом с началом наземной операции ЦАХАЛ против ХАМАС в Секторе Газа боевики "Хезболла" стали чаще обстреливать территорию Израиля. В свою очередь, в ЦАХАЛ заявляют об ударах по объектам террористов в Ливане.

Так, например, в апреле Армия обороны Израиля ударила по крупному объекту "Хезболла" по производству оружия в Ливане. Кроме того, 15 апреля ЦАХАЛ с помощью военной авиации нанес удар по двум базам этой террористической организации в Ливане. А через несколько дней после этого ВВС Израиля ударили по инфраструктуре "Хезболлы" на востоке Ливана.

Добавим, в конце апреля стало известно, что министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне посетит Ливан, чтобы озвучить предложения по предотвращению дальнейшей эскалации и потенциальной войны между Израилем и "Хезболлой".