Ізраїль засудив удари Росії по Києву та закликав до тривалого миру

Нічна атака на Київ 31 липня

Нагадаємо, російські війська в ніч на 31 липня завдали по Україні масованого удару. Росіяни використали 309 ударних дронів і вісім крилатих ракет "Іскандер-К". Головною ціллю ворога цього разу був Київ.

В результаті ворожого обстрілу зафіксовані десятки пошкоджень у різних районах міста. Внаслідок нальоту дронів та ракет найбільше постраждали Святошинський та Солом'янський райони міста.

Там зафіксовано падіння уламків на будинки, нежитлові приміщення, автомобілі, влучання у багатоповерхівки та вищий навчальний заклад.

Внаслідок ворожої атаки загинуло понад 30 людей, серед них є діти. Також постраждало понад 150 осіб.

Детальніше про ракетний удар РФ по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.