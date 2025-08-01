Ізраїль засудив удари Росії по Києву та закликав до тривалого миру

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар засудив російські удари по житлових районах Києва, які призвели до смертей цивільних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис глави МЗС Ізраїлю у соцмережі Х.
"Я засуджую російські удари по житлових районах Києва, які призвели до величезних і трагічних втрат життів. Співчуваю родинам жертв і бажаю швидкого одужання численним пораненим. Я щойно розмовляв із секретарем посла Ізраїлю в Україні, чий будинок постраждав від ударів", - написав Саар.
Міністр додав, що Ізраїль закликає до міцного та тривалого миру, який гарантує безпеку для України.
Нагадаємо, російські війська в ніч на 31 липня завдали по Україні масованого удару. Росіяни використали 309 ударних дронів і вісім крилатих ракет "Іскандер-К". Головною ціллю ворога цього разу був Київ.
В результаті ворожого обстрілу зафіксовані десятки пошкоджень у різних районах міста. Внаслідок нальоту дронів та ракет найбільше постраждали Святошинський та Солом'янський райони міста.
Там зафіксовано падіння уламків на будинки, нежитлові приміщення, автомобілі, влучання у багатоповерхівки та вищий навчальний заклад.
Внаслідок ворожої атаки загинуло понад 30 людей, серед них є діти. Також постраждало понад 150 осіб.
Детальніше про ракетний удар РФ по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.