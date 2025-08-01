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Израиль осудил удары России по Киеву и призвал к длительному миру

Фото: министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар осудил российские удары по жилым районам Киева, которые привели к смертям гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы МИД Израиля в соцсети Х.

"Я осуждаю российские удары по жилым районам Киева, которые привели к огромным и трагическим потерям жизней. Сочувствую семьям жертв и желаю скорейшего выздоровления многочисленным раненым. Я только что разговаривал с секретарем посла Израиля в Украине, чей дом пострадал от ударов", - написал Саар.

Министр добавил, что Израиль призывает к прочному и длительному миру, который гарантирует безопасность для Украины.

 

Ночная атака на Киев 31 июля

Напомним, российские войска в ночь на 31 июля нанесли по Украине массированный удар. Россияне использовали 309 ударных дронов и восемь крылатых ракет "Искандер-К". Главной целью врага на этот раз был Киев.

В результате вражеского обстрела зафиксированы десятки повреждений в разных районах города. В результате налета дронов и ракет больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы города.

Там зафиксировано падение обломков на дома, нежилые помещения, автомобили, попадание в многоэтажки и высшее учебное заведение.

В результате вражеской атаки погибли более 30 человек, среди них есть дети. Также пострадали более 150 человек.

Подробнее о ракетном ударе РФ по столице - читайте в материале РБК-Украина.

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