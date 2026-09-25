Ізраїль засудив удар РФ по Києву, від якого загинув 14-річний громадянин країни

"Ми засуджуємо нещодавні російські атаки на Київ, внаслідок яких минулої ночі загинув 14-річний громадянин Ізраїлю, а 20 людей - зокрема мати хлопчика - отримали поранення", - зазначили у дипломатичному відомстві.

В МЗС Ізраїлю висловили співчуття родині загиблого, а також всім сім’ям, які втратили близьких під час нещодавніх удар РФ по Києву та інших містах України.

Зовнішньополітичне відомство також побажало швидкого одужання пораненим.

Нагадаємо, сьогодні від ранку російські окупанти знову атакують Київ. Загалом протягом дня постраждала щонайменше 31 людина, серед них двоє дітей. Одна дитина загинула.

Крім того, у Києві внаслідок атаки країни-агресорки було пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя.