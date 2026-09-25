UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Ізраїль засудив удар РФ по Києву, від якого загинув 14-річний громадянин країни

17:08 25.09.2026 Пт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: наслідки ворожого удару по Києву (ДСНС)

Унаслідок нічного обстрілу Києва загинув 14-річний громадянин Ізраїлю, а ще 20 людей, серед який мати хлопчика, отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Ізраїлю.

"Ми засуджуємо нещодавні російські атаки на Київ, внаслідок яких минулої ночі загинув 14-річний громадянин Ізраїлю, а 20 людей - зокрема мати хлопчика - отримали поранення", - зазначили у дипломатичному відомстві.

В МЗС Ізраїлю висловили співчуття родині загиблого, а також всім сім’ям, які втратили близьких під час нещодавніх удар РФ по Києву та інших містах України.

Зовнішньополітичне відомство також побажало швидкого одужання пораненим.

Нагадаємо, сьогодні від ранку російські окупанти знову атакують Київ. Загалом протягом дня постраждала щонайменше 31 людина, серед них двоє дітей. Одна дитина загинула.

Крім того, у Києві внаслідок атаки країни-агресорки було пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя.

Зазначимо, росіяни також сьогодні вдарили безпілотником по бізнес-центру "Інком" у Солом'янському районі Києва. Внаслідок атаки є постраждалі і загиблі.

Кореспондент РБК-Україна побував на місці подій та показав, який вигляд зараз має вулиця, на якій розташований бізнес-центр.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївІзраїльВійна в Україні