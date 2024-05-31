Ізраїль запропонував мирний план по Газі. Байден розкрив його деталі

Президент США Джо Байден розкрив основні деталі запропонованої Ізраїлем "дорожньої карти" для припинення вогню у Секторі Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) кореспондента Bloomberg Джоша Вінгроува.
За словами Байдена, мирний план складається з трьох етапів.
Перший етап тривалістю шість тижнів з "повним і всеосяжним припиненням вогню" включатиме:
Як розповів американський президент, другий етап включатиме обмін усіх живих заручників, що залишилися, і "остаточне припинення бойових дій".
При цьому Байден попередив, що є ще багато деталей, які необхідно обговорити.
На третьому етапі розпочнеться відбудова і будуть повернуті останки загиблих заручників.
"ХАМАС каже, що хоче припинення вогню. Ця угода - можливість для них довести, що вони справді мають такий намір", - наголосив Байден.
Він закликає ХАМАС сісти за стіл переговорів, а уряд Ізраїлю надати своїй переговорній групі "необхідну гнучкість для укладення цієї угоди".
Нагадаємо, нещодавно Ізраїль оголосив про намір провести військову операцію в місті Рафах на півдні Сектору Газа. За даними Тель-Авіва, у місті все ще знаходяться терористи ХАМАС, які видають себе за мирних жителів.
Однак Європейський союз та Сполучені Штати розкритикували наміри Ізраїлю та звинуватили країну у порушенні міжнародного права.
Окрім того, Міжнародний суд ООН вимагає від влади Ізраїлю негайно припинити наступ на місто Рафах у Секторі Газа.
Однак Збройні сили Ізраїлю продовжують свої операції проти ХАМАСу у місті Рафах на півдні Сектора Газа, незважаючи на рішення суду який наказує їм припинити таку діяльність для збереження цивільного населення.
Так, армія оборони Ізраїлю 26 травня завдала удару по місту Рафах на півдні Сектору Газа у відповідь на обстріл Тель-Авіва бойовиками ХАМАС. Внаслідок атаки, крім терористів, загинули понад сорок цивільних палестинців.
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