Израиль предложил мирный план по Газе. Байден раскрыл его детали

Президент США Джо Байден раскрыл основные детали предложенной Израилем "дорожной карты" для прекращения огня в Секторе Газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) корреспондента Bloomberg Джоша Уингроува.
По словам Байдена, мирный план состоит из трех этапов.
Первый этап продолжительностью шесть недель с "полным и всеобъемлющим прекращением огня" будет включать:
Как рассказал американский президент, второй этап будет включать обмен всех оставшихся живых заложников и "окончательное прекращение боевых действий".
При этом Байден предупредил, что существует еще много деталей, которые необходимо обсудить.
На третьем этапе начнется восстановление и будут возвращены останки погибших заложников.
"ХАМАС говорит, что хочет прекращения огня. Это соглашение - возможность для них доказать, что они действительно намерены", - подчеркнул Байден.
Он призывает ХАМАС сесть за стол переговоров, а правительство Израиля предоставить своей переговорной группе "необходимую гибкость для заключения этого соглашения".
Напомним, недавно Израиль объявил о намерении провести военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа. По данным Тель-Авива, в городе все еще находятся террористы ХАМАС, выдающие себя за мирных жителей.
Однако Европейский союз и США раскритиковали намерения Израиля и обвинили страну в нарушении международного права.
Кроме того, Международный суд ООН требует от властей Израиля немедленно прекратить наступление на город Рафах в секторе Газа.
Однако Вооруженные силы Израиля продолжают свои операции против ХАМАСа в городе Рафах на юге Сектора Газа, несмотря на решение суда, предписывающего им прекратить такую деятельность для сохранения гражданского населения.
Так, армия обороны Израиля 26 мая нанесла удар по городу Рафах на юге Сектора Газа в ответ на обстрел Тель-Авива боевиками ХАМАС. В результате атаки, кроме террористов, погибли более сорока гражданских палестинцев.
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