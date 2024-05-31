Израиль предложил мирный план по Газе. Байден раскрыл его детали

По словам Байдена, мирный план состоит из трех этапов.

Первый этап продолжительностью шесть недель с "полным и всеобъемлющим прекращением огня" будет включать:

вывод израильских войск из всех "населенных районов Газы";

освобождение "определенного количества" заложников, в том числе женщин, престарелых, раненых (некоторые из них - американцы);

освобождение сотен палестинских заключенных;

возвращение тел некоторых погибших заложников;

600 грузовиков с гуманитарной помощью в день;

начало переговоров о второй фазе.

Как рассказал американский президент, второй этап будет включать обмен всех оставшихся живых заложников и "окончательное прекращение боевых действий".

При этом Байден предупредил, что существует еще много деталей, которые необходимо обсудить.

На третьем этапе начнется восстановление и будут возвращены останки погибших заложников.

"ХАМАС говорит, что хочет прекращения огня. Это соглашение - возможность для них доказать, что они действительно намерены", - подчеркнул Байден.

Он призывает ХАМАС сесть за стол переговоров, а правительство Израиля предоставить своей переговорной группе "необходимую гибкость для заключения этого соглашения".