Ізраїль запропонував ХАМАСу тижневе перемир'я: деталі

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та мирних людей. Ізраїль у відповідь оголосив про початок операції "Залізні мечі" та обстрілював місця терористів.

24 листопада Ізраїль підписав з ХАМАСом угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Першу групу заручників бойовики відпустили того ж дня.

Перемир'я тривало до 1 грудня. Після ЦАХАЛ оголосив про зрив угоди через обстріл ХАМАС території Ізраїлю.

Також ми повідомляли, що прем'єр-міністр Катару, який представляє інтереси ХАМАСу та представники Ізраїлю, зустрілися в столиці Польщі Варшаві . Обговорювали нову угоду щодо звільнення заручників.

До слова президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що країна готова до другої гуманітарної паузи для звільнення заручників.