Ізраїль запропонував ХАМАСу тижневе перемир'я: деталі

Ізраїль пропонує призупинити бойові дії у Газі щонайменше на один тиждень. Це перша пропозиція після зриву минулого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та мирних людей. Ізраїль у відповідь оголосив про початок операції "Залізні мечі" та обстрілював місця терористів.
24 листопада Ізраїль підписав з ХАМАСом угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Першу групу заручників бойовики відпустили того ж дня.
Перемир'я тривало до 1 грудня. Після ЦАХАЛ оголосив про зрив угоди через обстріл ХАМАС території Ізраїлю.
Також ми повідомляли, що прем'єр-міністр Катару, який представляє інтереси ХАМАСу та представники Ізраїлю, зустрілися в столиці Польщі Варшаві . Обговорювали нову угоду щодо звільнення заручників.
До слова президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що країна готова до другої гуманітарної паузи для звільнення заручників.
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