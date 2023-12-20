Израиль предложил ХАМАСу недельное перемирие: детали

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Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа вторглись в Израиль. Они убивали и похищали военных и мирных людей. Израиль в ответ объявил об начале операции "Железные мечи" и обстреливал места террористов.

24 ноября Израиль подписал с ХАМАСом соглашение о прекращении огня и освобождение заложников. Первую группу заложников боевики отпустили в тот же день.

Перемирие длилось до 1 декабря. После ЦАХАЛ объявил о срыве соглашения из-за обстрела ХАМАСом территории Израиля.

Также мы сообщали, что премьер-министр Катара, представляющий интересы ХАМАСа и представители Израиля встретились в столице Польши Варшаве. Обсуждали новую сделку по освобождению заложников.

К слову, президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страна готова ко второй гуманитарной паузе для освобождения заложников.