Израиль предложил ХАМАСу недельное перемирие: детали

Израиль предлагает приостановить боевые действия в Газе как минимум на одну неделю. Это первое предложение после срыва прошлого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
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7 октября боевики ХАМАСа вторглись в Израиль. Они убивали и похищали военных и мирных людей. Израиль в ответ объявил об начале операции "Железные мечи" и обстреливал места террористов.
24 ноября Израиль подписал с ХАМАСом соглашение о прекращении огня и освобождение заложников. Первую группу заложников боевики отпустили в тот же день.
Перемирие длилось до 1 декабря. После ЦАХАЛ объявил о срыве соглашения из-за обстрела ХАМАСом территории Израиля.
Также мы сообщали, что премьер-министр Катара, представляющий интересы ХАМАСа и представители Израиля встретились в столице Польши Варшаве. Обсуждали новую сделку по освобождению заложников.
К слову, президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страна готова ко второй гуманитарной паузе для освобождения заложников.
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