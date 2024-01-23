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Ізраїль запропонував ХАМАС призупинити бойові дії для звільнення заручників, - ЗМІ

Фото: Ізраїль запропонував ХАМАС перемир'я на два місяці (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Ізраїль через посередників запропонував ХАМАС перемир'я на два місяці для звільнення всіх заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аxios.

Зазначається, що 

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Нагадаємо, 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС влаштували масоване вторгення в Ізраїль, і під час нападу захопили в заручники сотні людей. Єрусалим у відповідь розпочав військову операцію проти терористів, зокрема в районі Сектору Газа.

Згодом в ході обміну заручниками терористи звільнили близько 120 осіб, а Ізраїль звільнив групу палестинських в'язнів.

Раніше прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху назвав три умови для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

Як раніше писало The Wall Street Journal, ізраїльські війська знищили від 20 до 30% бойовиків ХАМАС, що поки не відповідає меті Ізраїлю знищити угруповання.

 

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