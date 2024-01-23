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Израиль предложил ХАМАС приостановить боевые действия по освобождению заложников, - СМИ

Фото: Израиль предложил ХАМАС перемирие на два месяца (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Израиль через посредников предложил ХАМАС перемирие на два месяца для освобождения всех заложников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Аxios.

Отмечается, что

Война Израиля с ХАМАС

Напомним, 7 октября 2023 года боевики ХАМАС устроили массированное вторжение в Израиль и во время нападения захватили в заложники сотни человек. Иерусалим в ответ приступил к военной операции против террористов, в частности в районе Сектора Газа.

Впоследствии в ходе обмена заложниками террористы освободили около 120 человек, а Израиль освободил группу палестинских заключенных.

Ранее премьер Израиля Беньямин Нетаньяхуназвал три условия для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

Как ранее писало The Wall Street Journal, израильские войскауничтожили от 20 до 30% боевиков ХАМАС, что пока не соответствует цели Израиля уничтожить группировки.

 

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