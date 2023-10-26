Ізраїль залучив творця Pegasus до відстеження заручників у Секторі Газа, - Bloomberg

Ізраїльські служби безпеки залучають компанії, що займаються розробкою шпигунського ПЗ, зокрема творця спірного програмного забезпечення Pegasus, для допомоги у відстеженні заручників у Секторі Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами чотирьох джерел у сфері кібербезпеки і представника ізраїльського уряду, компаніям NSO Group і Candiru, занесеним до "чорного списку" США, запропоновано швидко вдосконалити свої шпигунські програми, щоб задовольнити потреби сил безпеки країни. Ці компанії, а також низка інших виробників програмного забезпечення, співпрацюють у виконанні запитів і здебільшого пропонують свої послуги безкоштовно, повідомили джерела видання.

У полоні в Секторі Гази перебувають понад 200 осіб, зокрема багато іноземців. Хоча останніми тижнями Ізраїль докладав усіх зусиль для того, щоб забезпечити повернення заручників, жорстокість раптових атак цього місяця призвела до широкої підтримки вторгнення.

Західні уряди наполягають на проведенні переговорів, а президент США Джо Байден назвав безпеку заручників однією з причин, через яку він попросив прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху призупинити наземний наступ.

Pegasus - це програма для злому, або шпигунське ПЗ, яке розробляється і продається за ліцензією урядам усього світу ізраїльською компанією NSO Group. Він здатний заразити мільйони телефонів під управлінням операційних систем iOS або Android.

Наземна операція Ізраїлю

7 жовтня бойовики ХАМАС розпочали вторгнення до Ізраїлю. Вони викрадали та вбивали мирних жителів, а відео своїх звірств публікували у соцмережах.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок операції проти ХАМАС, метою якої є знищення терористів. ЦАХАЛ вже завдав ударів по місцях дислокації бойовиків у Секторі Газа.

Також Ізраїль планує наземну операцію у Секторі Газа. В даний час на кордоні Ізраїль зосередив сотні одиниць військової техніки.

Але 25 жовтня у ЗМІ з'явилася інформація, що прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху готовий відкласти введення військ до Сектору Газа для того, щоб приділити більше часу переговорам щодо заручників.

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