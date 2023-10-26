Израиль привлек создателя Pegasus к отслеживанию заложников в Секторе Газа, - Bloomberg

Израильские службы безопасности привлекают компании, занимающиеся разработкой шпионского ПО, в том числе создателя спорного программного обеспечения Pegasus, для помощи в отслеживании заложников в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам четырех источников в сфере кибербезопасности и представителя израильского правительства, компаниям NSO Group и Candiru, внесенным в "черный список" США, предложено быстро усовершенствовать свои шпионские программы, чтобы удовлетворить потребности сил безопасности страны. Эти компании, а также ряд других производителей программного обеспечения, сотрудничают в выполнении запросов и в основном предлагают свои услуги бесплатно, сообщили источники издания.

В плену в Секторе Газа находятся более 200 человек, в том числе много иностранцев. Хотя в последние недели Израиль прилагал все усилия для того, чтобы обеспечить возвращение заложников, жестокость внезапных атак в этом месяце привела к широкой поддержке вторжения.

Западные правительства настаивают на проведении переговоров, а президент США Джо Байден назвал безопасность заложников одной из причин, по которой он попросил премьер-министра Биньямина Нетаньяху приостановить наземное наступление.

Pegasus - это программа для взлома, или шпионское ПО, которое разрабатывается и продается по лицензии правительствам всего мира израильской компанией NSO Group. Он способен заразить миллионы телефонов под управлением операционных систем iOS или Android.

Наземная операция Израиля

7 октября боевики ХАМАС приступили к вторжению в Израиль. Они угоняли и убивали мирных жителей, а видео своих зверств публиковали в соцсетях.

В ответ Армия обороны Израиля объявила о начале операции против ХАМАСа, целью которой является уничтожение террористов. ЦАХАЛ уже нанес удары по местам дислокации боевиков в Секторе Газа.

Также Израиль планирует наземную операцию в Секторе Газа. В настоящее время на границе Израиль сосредоточил сотни единиц военной техники.

Но 25 октября в СМИ появилась информация, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху готов отложить ввод войск в Сектор Газа для того, чтобы уделить больше времени переговорам по заложникам.

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