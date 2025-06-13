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Ізраїль закриває посольства по всьому світу після удару по Ірану

Ізраїль, П'ятниця 13 червня 2025 15:36
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Ізраїль закриває посольства по всьому світу після удару по Ірану Фото: Ізраїль закриває всі свої посольства (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Усі дипломатичні місії Ізраїлю тимчасово припинили роботу. Консульські послуги не надаються, а громадянам рекомендують уникати демонстрації приналежності до Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство Ізраїлю в Україні.

Як пояснили в посольстві, з огляду на останні події, ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться.

"Для ізраїльтян за кордоном доступна онлайн-форма, щоб повідомити про своє місцезнаходження та поточний статус. Будь ласка, заповніть його, щоб допомогти Міністерству закордонних справ бути в курсі подій", - попросили в посольстві.

Водночас, ізраїльтянам, що перебувають за кордоном пояснили, що у разі надзвичайної ситуації або лиха варто негайно звернутися до ситуаційного центру Міністерства.

Водночас громадян Ізраїлю попросили перевірити рекомендації Ради національної безпеки для країни, в якій вони зараз перебувають, а також загальні правила безпеки для ізраїльтян за кордоном:

  • уникайте демонстрації єврейської чи ізраїльської символіки у громадських місцях;

  • утримуйтесь від публікації в соціальних мережах інформації про ваше місцезнаходження чи плани подорожей, що дозволяє встановити особу;

  • уникайте відвідування великих зібрань або заходів, пов’язаних з Ізраїлем чи єврейськими громадами;

  • співпрацювати з місцевими силами безпеки та негайно виконувати їхні вказівки у разі виявлення ворожої діяльності;

  • будьте особливо пильними в громадських місцях;

  • у разі надзвичайної ситуації зверніться до представництва в країні проживання, використовуючи номери екстрених служб, зазначені на сторінці "Зв’яжіться з нами".

Ізраїль атакував Іран

Нагадаємо, що цієї ночі ізраїльська авіація в межах операції "Левиний народ" завдала ударів по іранських військових і ядерних об’єктах. Серед уражених цілей - ключовий центр зі збагачення урану в районі Натанза.

Ізраїльські військові також повідомили, що отримали велику кількість розвідінформації, яка, за їхніми словами, підтверджує існування чіткого плану Ірану щодо знищення Ізраїлю.

Тим часом у медіа з’являються повідомлення, що Тегеран готує "жорстку відповідь" на дії Ізраїлю.

Деталі нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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