Израиль закрывает посольства по всему миру после удара по Ирану

Все дипломатические миссии Израиля временно прекратили работу. Консульские услуги не предоставляются, а гражданам рекомендуют избегать демонстрации принадлежности к Израилю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство Израиля в Украине.

Как пояснили в посольстве, учитывая последние события, израильские миссии по всему миру будут закрыты, а консульские услуги не будут предоставляться.

"Для израильтян за рубежом доступна онлайн-форма, чтобы сообщить о своем местонахождении и текущем статусе. Пожалуйста, заполните ее, чтобы помочь Министерству иностранных дел быть в курсе событий", - попросили в посольстве.

В то же время, израильтянам, находящимся за рубежом объяснили, что в случае чрезвычайной ситуации или бедствия следует немедленно обратиться в ситуационный центр Министерства.

В то же время граждан Израиля попросили проверить рекомендации Совета национальной безопасности для страны, в которой они сейчас находятся, а также общие правила безопасности для израильтян за рубежом: