Ізраїль закликав жителів Рафаха до евакуації напередодні наступу ЦАХАЛ на місто

Зазначають, що мирних жителів закликали перебратися в розширену гуманітарну зону в районах Аль-Мавасі та Хан-Юніс на півдні Сектора Гази. Армія Ізраїлю почала розкидати листівки в східній частині Рафаха, надсилати текстові повідомлення і телефонувати палестинцям з інструкціями щодо евакуації.

Водночас видання вказує, що наказ про евакуацію поширювався тільки на деякі східні квартали Рафаха, а не на все місто, хоча Ізраїль пообіцяв діяти на всій території населеного пункту.

Ізраїльські офіційні особи заявили, що у терористичного угруповання ХАМАС залишилося шість батальйонів у Секторі Газа, чотири з них - у Рафасі. Також журналісти повідомили, що в Рафасі можуть перебувати близько мільйона палестинців, а в зонах, з яких ЦАХАЛ закликав евакуюватися, близько 100 тисяч.

Війна в Ізраїлі

Восени минулого року бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю і вбили сотні мирних жителів, а частину захопили в заручники. Керівництво Ізраїлю оголосило про проведення військової операції проти терористів ХАМАС і розпочало бомбардування Сектора Газа.

Наприкінці березня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун презентував альтернативу наземному наступу Армії оборони Ізраїлю на місто Рафах. ЗМІ повідомляли, що адміністрація Білого дому закликала уряд Ізраїлю відмовитися від повномасштабного наступу на населений пункт.

А вчора Axios написало, що Сполучені Штати Америки призупинили постачання боєприпасів для армії Ізраїлю.