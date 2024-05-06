Израиль призвал жителей Рафаха к эвакуации накануне наступления ЦАХАЛ на город

Отмечается, что мирных жителей призвали перебраться в расширенную гуманитарную зону в районах Аль-Маваси и Хан-Юнис на юге Сектора Газа. Армия Израиля начала разбрасывать листовки в восточной части Рафаха, отправлять текстовые сообщения и звонить палестинцам с инструкциями по эвакуации.

В то же время издание указывает, что приказ об эвакуации распространялся только на некоторые восточные кварталы Рафаха, а не на весь город, хотя Израиль пообещал действовать на всей территории населенного пункта.

Израильские официальные лица заявили, что у террористической группировки ХАМАС осталось шесть батальонов в Секторе Газа, четыре из них - в Рафахе. Также журналисты сообщили, что в Рафасе могут находиться около миллиона палестинцев, а в зонах, из которых ЦАХАЛ призвал эвакуироваться, около 100 тысяч.

Война в Израиле

Осенью прошлого года боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля и убили сотни мирных жителей, а часть захватили в заложники. Руководство Израиля объявило о проведении военной операции против террористов ХАМАС и начало бомбардировку Сектора Газа.

В конце марта председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун представил альтернативу наземному наступлению Армии обороны Израиля на город Рафах. СМИ сообщали, что администрация Белого дома призвала правительство Израиля отказаться от полномасштабного наступления на населенный пункт.

Вчера Axios написало, что Соединенные Штаты Америки приостановили поставки боеприпасов для армии Израиля.