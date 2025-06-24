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Ізраїль закликав Тегеран до евакуації: Хаменеї відповів

Вівторок 24 червня 2025 01:27
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Ізраїль закликав Тегеран до евакуації: Хаменеї відповів Фото: верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Армія оборони Ізраїлю ввечері, 23 червня, вкотре закликала жителів певних районів Ірану евакуюватися на тлі триваючої операції, що триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ЦАХАЛу, який розповсюдив відповідний заклик щодо жителів 7-го округу Тегерана.

"ЦАХАЛ діятиме в цій області, як робив це останніми днями по всьому Ірану, щоб атакувати військову інфраструктуру іранського режиму. Шановні громадяни, заради вашої безпеки і здоров'я ми просимо вас негайно покинути територію, позначену на карті, і не наближатися до неї в найближчі години", - попередили ізраїльські військові.

Водночас у відповідь на це верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї сказав, що його народ "не зламається".

"Ті, хто знає історію Ірану і його народу, розуміють, що іранський народ стійкий і непохитний", - написав він, показавши фото з винищувачами.

Іран проти Ізраїлю за участю США

Нагадаємо, в ніч на 22 червня США завдали ударів по трьох ядерних об'єктах Ірану в Фордо, Натанзі та Ісфахані, використавши протибункерні авіабомби.

Іран 23 червня у відповідь атакував американську авіабазу Аль-Удейд у Катарі, яка є штаб-квартирою Центрального командування США (CENTCOM).

Президент США Дональд Трамп, коментуючи атаку, сказав, що вона була слабкою. Він висловив подяку Ірану за передчасне повідомлення про атаку. Трамп зазначив, що загиблих серед американських і катарських військових немає.

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