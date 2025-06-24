Израиль призвал Тегеран к эвакуации: Хаменеи ответил
Армия обороны Израиля вечером, 23 июня, в очередной раз призвала жителей определенных районов Ирана эвакуироваться на фоне продолжающейся операции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ЦАХАЛа, который распространил соответствующий призыв в отношении жителей 7-го округа Тегерана.
"ЦАХАЛ будет действовать в этой области, как делал это в последние дни по всему Ирану, чтобы атаковать военную инфраструктуру иранского режима. Уважаемые граждане, ради вашей безопасности и здоровья мы просим вас немедленно покинуть территорию, обозначенную на карте, и не приближаться к ней в ближайшие часы", - предупредили израильские военные.
В то же время в ответ на это верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сказал, что его народ "не сломится".
"Те, кто знает историю Ирана и его народа, понимают, что иранский народ стойкий и несгибаемый", - написал он, показав фото с истребителями.
Иран против Израиля при участии США
Напомним, в ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане, использовав противобункерные авиабомбы.
Иран 23 июня в ответ атаковал американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре, которая является штаб-квартирой Центрального командования США (CENTCOM).
Президент США Дональд Трамп, комментируя атаку, сказал, что она была слабой. Он выразил благодарность Ирану за преждевременное уведомление об атаке. Трамп отметил, что погибших среди американских и катарских военных нет.
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