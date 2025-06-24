Израиль призвал Тегеран к эвакуации: Хаменеи ответил

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ЦАХАЛа, который распространил соответствующий призыв в отношении жителей 7-го округа Тегерана.

"ЦАХАЛ будет действовать в этой области, как делал это в последние дни по всему Ирану, чтобы атаковать военную инфраструктуру иранского режима. Уважаемые граждане, ради вашей безопасности и здоровья мы просим вас немедленно покинуть территорию, обозначенную на карте, и не приближаться к ней в ближайшие часы", - предупредили израильские военные.

В то же время в ответ на это верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сказал, что его народ "не сломится".

"Те, кто знает историю Ирана и его народа, понимают, что иранский народ стойкий и несгибаемый", - написал он, показав фото с истребителями.