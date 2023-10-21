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Ізраїль закликав своїх громадян негайно покинути деякі країни: список

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Ізраїль закликав своїх громадян утриматися від поїздок до низки країн через суттєве зростання антисемітських настроїв та загрозу насильства щодо євреїв. Серед таких країн - Єгипет та Марокко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ради національної безпеки при канцелярії прем'єр-міністра та міністерства закордонних справ Ізраїлю.

У Раді нацбезпеки відзначили зростання загроз нападів на громадян Ізраїлю у низці арабських країн та держав Близького Сходу.

"З огляду на війну, що триває, ми спостерігаємо значне зростання антиізраїльських протестів в останні кілька днів у країнах по всьому світу, і зокрема, в арабських країнах Близького Сходу. Ворожість і насильство виявляються проти єврейських та ізраїльських символів. Риторика глобального джихаду стала радикальнішою, закликає завдати шкоди ізраїльтянам та євреям у всьому світі", - заявили в РНБ.

Серед країн зокрема:

  • Єгипет,
  • Йорданія,
  • Марокко,
  • Туреччина,
  • Об'єднані Арабські Емірати,
  • Бахрейн,
  • Малайзія,
  • Бангладеш,
  • Індонезія,
  • Мальдіви.

Фото: карта (ЗМІ)

Для Єгипту з Синайським півостровом включно, а також для Йорданії встановлено 4-й рівень небезпеки (висока загроза): це означає, що громадянам Ізраїлю не слід відвідувати ці країни, а тим, хто вже там перебуває, рекомендується виїхати якнайшвидше.

Для Марокко встановлено третій рівень загрози: слід уникати поїздок до цієї країни без нагальної потреби.

Зокрема в Мальдіви не рекомендується їхати без попередження про поїздку, у решту - навіть за наявності попередження.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Після цього Ізраїль розпочав операцію проти ХАМАСу. Її наступним етапом може стати наземна операція у Секторі Газа.

Варто зазначити, що речник ЦАХАЛу заявив про підготовку до нового етапу війни. За словами представника ізраїльської армії, операція може тривати кілька тижнів.

Також вчора, 20 жовтня, бойовики ХАМАС відпустили двох заручниць - громадянок США Юдіт та Наталі Раанан. Байден заявив, що це результат роботи американських чиновників.

Сьогодні між Сектором Газа та Єгиптом запрацював пункт пропуску "Рафах". Проте ним проїхали лише 20 вантажівок з гуманітарною допомогою. Іноземців не змогли евакуюватися через КПП.

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