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Израиль призвал своих граждан немедленно покинуть некоторые страны: список

Фото: премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Израиль призвал своих граждан воздержаться от поездок в ряд стран из-за существенного роста антисемитских настроений и угрозы насилия в отношении евреев. Среди таких стран - Египет и Марокко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Совета национальной безопасности при канцелярии премьер-министра и министерства иностранных дел Израиля.

В Совете нацбезопасности отметили рост угроз нападений на граждан Израиля в ряде арабских стран и государств Ближнего Востока.

"Учитывая продолжающуюся войну, мы наблюдаем значительный рост антиизраильских протестов в последние несколько дней в странах по всему миру, и в частности, в арабских странах Ближнего Востока. Враждебность и насилие проявляются против еврейских и израильских символов. Риторика глобального джихада стала более радикальной, призывает нанести вред израильтянам и евреям во всем мире", - заявили в СНБ.

Среди стран в частности:

  • Египет,
  • Иордания,
  • Марокко,
  • Турция,
  • Объединенные Арабские Эмираты,
  • Бахрейн,
  • Малайзия,
  • Бангладеш,
  • Индонезия,
  • Мальдивские острова.

Фото: карта (СМИ)

Для Египта с Синайским полуостровом включительно, а также для Иордании установлен 4-й уровень опасности (высокая угроза): это значит, что гражданам Израиля не следует посещать эти страны, а уже находящимся там рекомендуется уехать как можно быстрее.

Для Марокко установлен третий уровень угрозы: следует избегать поездок в эту страну без необходимости.

В частности, в Мальдивы не рекомендуется ехать без предупреждения о поездке, в остальное - даже при наличии предупреждения.

Что этому предшествовало

Напомним, 7 октября боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля. После этого Израиль начал операцию против ХАМАС. Ее следующим этапом может стать наземная операция в секторе Газа.

Стоит отметить, что представитель ЦАХАЛа заявил о подготовке к новому этапу войны. По словам представителя израильской армии, операция может занять несколько недель.

Также вчера, 20 октября, боевики ХАМАС отпустили двух заложниц – гражданок США Юдит и Натали Раанан. Байден заявил, что это результат работы американских чиновников.

Сегодня между Сектором Газа и Египтом заработал пункт пропуска "Рафах". Однако им проехали всего 20 грузовиков с гуманитарной помощью. Иностранцев не смогли эвакуироваться из-за КПП.

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