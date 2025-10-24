Ізраїль заблокував участь Туреччини в міжнародних силах для Гази

Ізраїль і США домоглися того, щоб турецька армія не ввійшла до складу Міжнародних стабілізаційних сил (ISF), які плануються для розміщення в секторі Газа після завершення активних бойових дій.

Раніше Анкара заявляла про готовність направити своїх військових для участі в місії, проте Ізраїль виступив проти цього кроку, наклавши вето на участь Туреччини.

За даними джерел, позиція Ізраїлю була повністю підтримана Вашингтоном, який також не бачить Туреччину у складі майбутніх стабілізаційних підрозділів.

Причини відмови та реакція сторін

За інформацією з дипломатичних кіл, ізраїльська сторона наполягає, що Туреччина останніми роками демонструвала політичну та ідеологічну близькість до ХАМАСу, що робить її участь у міжнародній місії неможливою.

Крім того, на рішення вплинули неодноразові заяви турецького керівництва на підтримку палестинської сторони.

Американські офіційні особи погодилися з аргументами Ізраїлю, наголосивши на необхідності формування складу ISF з країн, які зберігають нейтральну позицію і здатні виконувати гуманітарні завдання без політичного підтексту.

Контекст і значення рішення

Створення міжнародних стабілізаційних сил обговорюється в рамках підготовки до можливого післявоєнного устрою Гази.

Місія повинна буде займатися відновленням інфраструктури, забезпеченням безпеки та координацією гуманітарної допомоги.