Ізраїль ввів війська у Ліван та назвав мету наступу

Фото: Ізраїль ввів війська у Ліван (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Армія Ізраїлю ввела війська у Ліван, та поступово знищує військову інфраструктуру "Хезболли". Мета наступу – захистити прикордонні громади на півночі країни.

"Щоб запобігти можливості прямого вогню по ізраїльських громадах, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та я дозволили Армії оборони Ізраїлю просуватися в Лівані, щоб захистити прикордонні громади звідти", - зазначив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац.

За його словами, армія оборони Ізраїлю продовжує "потужно діяти проти цілей "Хезболли" в Лівані.

Зазначається, що солдати армії Ізраїлю діють на півдні Лівану та розміщені в кількох точках поблизу прикордонної зони.

"Хезболла" вирішила напасти на Ізраїль від імені іранського режиму, і вона нестиме відповідальність за свої дії. Армія оборони Ізраїлю не дозволить заподіяти шкоди ізраїльським цивільним особам і продовжуватиме діяти на захист Держави Ізраїль та її громадян", - йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 2 березня, Ізраїль оголосив про початок наступальної кампанії проти терористичного угруповання "Хезболла" у Лівані. Операція може тривати кілька днів.

Варто додати, що Ізраїль вже здійснив кілька хвиль авіаударів по цілях "Хезболли" в Бейруті та південному Лівані після ракетних обстрілів.

Як відомо, 28 лютого США та Ізраїль розпочали масштабну військову операцію проти Ірану. У Тель-Авіві заявили, що головна мета ударів - не допустити отримання Тегераном ядерної зброї.

Згодом стало відомо про загибель верховного лідера Ірану - аятоли Алі Хаменеї, щонайменше чотирьох членів його родини, а також низки високопоставлених чиновників країни. Усі вони загинули внаслідок серії ракетних ударів США та Ізраїлю.

Тегеран у відповідь завдав ударів по території Ізраїлю та американських базах на Близькому Сході. Корпус вартових Ісламської революції заявив про початок "найзапеклішої наступальної операції" проти США та Ізраїлю.

