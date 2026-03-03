Израиль ввел войска в Ливан и назвал цель наступления

Армия Израиля ввела войска в Ливан, и постепенно уничтожает военную инфраструктуру "Хезболлы". Цель наступления - защитить пограничные общины на севере страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение армии Израиля и Times of Israel.
Читайте также: Иран на переговорах хвастался, что может создать 11 ядерных бомб, - Виткофф
"Чтобы предотвратить возможность прямого огня по израильским общинам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и я позволили Армии обороны Израиля продвигаться в Ливане, чтобы защитить приграничные общины оттуда", - отметил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
По его словам, армия обороны Израиля продолжает "мощно действовать против целей "Хезболлы" в Ливане.
Отмечается, что солдаты армии Израиля действуют на юге Ливана и размещены в нескольких точках вблизи пограничной зоны.
"Хезболла" решила напасть на Израиль от имени иранского режима, и она будет нести ответственность за свои действия. Армия обороны Израиля не позволит причинить вред израильским гражданским лицам и будет продолжать действовать в защиту Государства Израиль и его граждан", - говорится в сообщении ЦАХАЛа.
Напомним, вчера, 2 марта, Израиль объявил о начале наступательной кампании против террористической группировки "Хезболла" в Ливане. Операция может длиться несколько дней.
Стоит добавить, что Израиль уже совершил несколько волн авиаударов по целям "Хезболлы" в Бейруте и южном Ливане после ракетных обстрелов.
Как известно, 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что главная цель ударов - не допустить получения Тегераном ядерного оружия.
Впоследствии стало известно о гибели верховного лидера Ирана - аятоллы Али Хаменеи, по меньшей мере четырех членов его семьи, а также ряда высокопоставленных чиновников страны. Все они погибли в результате серии ракетных ударов США и Израиля.
Тегеран в ответ нанес удары по территории Израиля и американским базам на Ближнем Востоке. Корпус стражей Исламской революции заявил о начале "самой ожесточенной наступательной операции" против США и Израиля.