Израиль ввел войска в Ливан и назвал цель наступления

Фото: Израиль ввел войска в Ливан (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Армия Израиля ввела войска в Ливан, и постепенно уничтожает военную инфраструктуру "Хезболлы". Цель наступления - защитить пограничные общины на севере страны.

"Чтобы предотвратить возможность прямого огня по израильским общинам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и я позволили Армии обороны Израиля продвигаться в Ливане, чтобы защитить приграничные общины оттуда", - отметил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

По его словам, армия обороны Израиля продолжает "мощно действовать против целей "Хезболлы" в Ливане.

Отмечается, что солдаты армии Израиля действуют на юге Ливана и размещены в нескольких точках вблизи пограничной зоны.

"Хезболла" решила напасть на Израиль от имени иранского режима, и она будет нести ответственность за свои действия. Армия обороны Израиля не позволит причинить вред израильским гражданским лицам и будет продолжать действовать в защиту Государства Израиль и его граждан", - говорится в сообщении ЦАХАЛа.

 

Что предшествовало

Напомним, вчера, 2 марта, Израиль объявил о начале наступательной кампании против террористической группировки "Хезболла" в Ливане. Операция может длиться несколько дней.

Стоит добавить, что Израиль уже совершил несколько волн авиаударов по целям "Хезболлы" в Бейруте и южном Ливане после ракетных обстрелов.

Как известно, 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что главная цель ударов - не допустить получения Тегераном ядерного оружия.

Впоследствии стало известно о гибели верховного лидера Ирана - аятоллы Али Хаменеи, по меньшей мере четырех членов его семьи, а также ряда высокопоставленных чиновников страны. Все они погибли в результате серии ракетных ударов США и Израиля.

Тегеран в ответ нанес удары по территории Израиля и американским базам на Ближнем Востоке. Корпус стражей Исламской революции заявил о начале "самой ожесточенной наступательной операции" против США и Израиля.

