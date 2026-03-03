Израиль ввел войска в Ливан и назвал цель наступления

"Чтобы предотвратить возможность прямого огня по израильским общинам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и я позволили Армии обороны Израиля продвигаться в Ливане, чтобы защитить приграничные общины оттуда", - отметил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

По его словам, армия обороны Израиля продолжает "мощно действовать против целей "Хезболлы" в Ливане.

Отмечается, что солдаты армии Израиля действуют на юге Ливана и размещены в нескольких точках вблизи пограничной зоны.

"Хезболла" решила напасть на Израиль от имени иранского режима, и она будет нести ответственность за свои действия. Армия обороны Израиля не позволит причинить вред израильским гражданским лицам и будет продолжать действовать в защиту Государства Израиль и его граждан", - говорится в сообщении ЦАХАЛа.