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Ізраїль врятував 4 заручників, викрадених ХАМАСом: у ході операції загинули 55 палестинців

Неділя 09 червня 2024 04:10
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Ізраїль врятував 4 заручників, викрадених ХАМАСом: у ході операції загинули 55 палестинців Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Ізраїль заявив, що врятував чотирьох заручників, які були викрадені під час атаки ХАМАСу 7 жовтня. Було проведено наймасштабнішу операцію зі звільнення заручників з початку війни у Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За даними Міністерства охорони здоров’я Гази, у центрі міста, де проводилася операція, точилися запеклі бої, в ході яких щонайменше 55 людей, у тому числі діти, були вбиті.

Армія Ізраїлю заявила, що врятувала 25-річну Ноа Аргамані; 21-річного Альмога Меїр Яна; 27-річного Андрія Козлова і 40-річного Шломі Зіва. Їх звільнили у двох окремих місцях у центрі Гази.

Загальна кількість врятованих полонених досягла семи.

Аргамані стала однією з найбільш впізнаваних заручниць, викрадених з музичного фестивалю на півдні Ізраїлю. Відео з нею було одним з перших, поширених в інтернеті.

Міністр оборони Йоав Галлант назвав порятунок "героїчною операцією" і заявив, що армія продовжуватиме боротьбу, доки не повернуть усіх заручників.

Напад на Ізраїль

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС напали на Ізраїль. Вони вбили більше тисячі і захопили в заручники сотні людей. Ізраїль у відповідь розпочав військову операцію проти терористів у Газі.

Згодом бойовики звільнили близько 120 осіб в обмін на звільнення Ізраїлем палестинських в'язнів.

ООН встановила випадки сексуального насильства проти жінок під час атаки ХАМАСу на Ізраїль.

В ході операції, розпочатої ЦАХАЛом у Секторі Газа з метою знищення бойовиків і звільнення заручників, загинули понад 36 700 палестинців.

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